Игорь Акинфеев: "Не чувствую себя лучшим игроком матча. Лучший – команда и болельщики!"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти), поделился впечатлениями от встречи на пресс-конференции.

– Не чувствую себя лучшим игроком матча. Лучший – команда и болельщики. Мы играли не так, как хотели, хотелось больше атаковать. Но против Испании мало какая команда может проводить с мячом 40-50 процентов времени. Получилось как получилось.

Слава Богу, нам повезло сегодня, – сказал лучший игрок матча Акинфеев и пошел на допинг-контроль. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Идем дальше!!!!! Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ