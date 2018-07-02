Игорь Акинфеев: "На матче с Испанией "Лужники" не были такими камерными, как в игре с Саудовской Аравией"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - о матче против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018 и о поддержке болельщиков.

- На каждом стадионе, в каждом городе чувствовалась колоссальная поддержка. Сегодня "Лужники", пусть на меня никто не обижается, но они не были такими камерными, как на первой игре с Саудовской Аравией (5:0). Сегодня стадион дышал, болел. Это было единое сердце, и сердце было в наших цветах, в нашем триколоре. Поэтому, наверное, болельщики тоже вдохновили, потому что без их помощи ничего не будет

- Вы понимаете, какой праздник, какую радость вы подарили стране, или пока рано об этом говорить?

- Самое главное, что люди радуются. Это уже большой плюс. Мы договорились с главным тренером, когда приехали на сборы, что мы идем от игры к игре. Мы не смотрим вперед, мы не смотрим назад. Мы выполнили конкретную задачу - выиграли игру. Пускай люди радуются. Игра покажет, кто сильнее на поле. Табло всегда показывает, кто лучше, а кто хуже. Пускай люди сегодня радуются!, - сказал вратарь в интервью пресс-службе РФС.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)