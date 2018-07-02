Игорь Акинфеев: "Мемы обо мне? Я такого не люблю"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - о матче против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018 и о реакции на него.

- У тебя телефон черного цвета. Сейчас он красный от количества звонков?

- Было много звонков, много сообщений. Старюсь всем отвечать по возможности. Сейчас пойду продолжу. Каждая СМС - это очень важно, потому что люди верили, доверяли. Это поздравления не только мне, но и всей команде, всем ребятам. Даже с незнакомых номеров пишут. Я действительно благодарен людям.

- Сколько мемов увидел о себе?

- Я такого не люблю, если честно. Играла команда, билась команда, и победила тоже команда. А что касается мемов, картинок - из каких-то подвигов или осечек все что угодно можно сделать, - сказал вратарь в интервью пресс-службе РФС.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)