Игорь Акинфеев: "Черчесов только кажется жестким мужиком"

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью РФС ТВ сказал, что общественное мнение о строгости и жесткости главного тренера Станислава Черчесова не соответствует действительности. Голкипер отметил, что на специалиста повлиял опыт игры и тренерства в Европе.

– Есть модное поверье, что Черчесов – жесткий мужик, который не дает расслабиться никому.

– Мне кажется, Саламыч только кажется таким. Как многие думают, он жесткий, может быть даже тиран, – сказал Акинфеев. – Это не так совершенно. Это человек, который поиграл в Европе, потренировал достаточное количество хороших команд. Ничего такого нет. Никто не напрягает, не тиранит. Все в меру и все хорошо.

Сборная России продолжает выступление на домашнем чемпионате мира. Ближайший матч команда Черчесова проведет в воскресенье, 1 июля. В 1/8 финала хозяева турнира сыграют с Испанией. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

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