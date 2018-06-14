18:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игнашевич в пятерке самых возрастных полевых игроков ЧМ


В день матча против Саудовской Аравии Сергею Игнашевичу исполнилось 38 лет и 335 дней. Защитник сборной России занял четвертое место в списке самых возрастных игроков в истории чемпионатов мира, уступая камерунцу Роже Милла, аргентинцу Анхелю Лабруне и англичанину Стэнли Мэтьюзу.

Возрастной рекорд турнира принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, сыгравшему на ЧМ-2018 против сборной Японии в 43 года и 3 дня. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные полевые игроки на чемпионатах мира

Игрок

Команда

Дата рождения

Дата матча

Соперник

Возраст

Роже МИЛЛА

Камерун

20.05.1952

28.06.1994

Россия – 1:6

42 года 39 дней

Анхель ЛАБРУНА

Аргентина

28.09.1918

15.06.1958

Чехословакия – 1:6

39 лет 260 дней

Стэнли МЭТЬЮЗ

Англия

01.02.1915

26.06.1954

Уругвай – 2:4

39 лет 145 дней

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Россия

14.07.1979

14.06.2018

Сауд.Аравия

38 лет 335 дней

Ян ХАЙНЦЕ

Дания

17.08.1963

06.06.2002

Сенегал – 1:1

38 лет 293 дня

 Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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