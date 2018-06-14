Игнашевич в пятерке самых возрастных полевых игроков ЧМ

В день матча против Саудовской Аравии Сергею Игнашевичу исполнилось 38 лет и 335 дней. Защитник сборной России занял четвертое место в списке самых возрастных игроков в истории чемпионатов мира, уступая камерунцу Роже Милла, аргентинцу Анхелю Лабруне и англичанину Стэнли Мэтьюзу.

Возрастной рекорд турнира принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, сыгравшему на ЧМ-2018 против сборной Японии в 43 года и 3 дня. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные полевые игроки на чемпионатах мира

Игрок Команда Дата рождения Дата матча Соперник Возраст Роже МИЛЛА Камерун 20.05.1952 28.06.1994 Россия – 1:6 42 года 39 дней Анхель ЛАБРУНА Аргентина 28.09.1918 15.06.1958 Чехословакия – 1:6 39 лет 260 дней Стэнли МЭТЬЮЗ Англия 01.02.1915 26.06.1954 Уругвай – 2:4 39 лет 145 дней Сергей ИГНАШЕВИЧ Россия 14.07.1979 14.06.2018 Сауд.Аравия 38 лет 335 дней Ян ХАЙНЦЕ Дания 17.08.1963 06.06.2002 Сенегал – 1:1 38 лет 293 дня