Игнашевич в пятерке самых возрастных полевых игроков ЧМ

В день матча против Саудовской Аравии Сергею Игнашевичу исполнилось 38 лет и 335 дней. Защитник сборной России занял четвертое место в списке самых возрастных игроков в истории чемпионатов мира, уступая камерунцу Роже Милла, аргентинцу Анхелю Лабруне и англичанину Стэнли Мэтьюзу.
Возрастной рекорд турнира принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, сыгравшему на ЧМ-2018 против сборной Японии в 43 года и 3 дня. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые возрастные полевые игроки на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Команда
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Соперник
|
Возраст
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
20.05.1952
|
28.06.1994
|
Россия – 1:6
|
42 года 39 дней
|
Анхель ЛАБРУНА
|
Аргентина
|
28.09.1918
|
15.06.1958
|
Чехословакия – 1:6
|
39 лет 260 дней
|
Стэнли МЭТЬЮЗ
|
Англия
|
01.02.1915
|
26.06.1954
|
Уругвай – 2:4
|
39 лет 145 дней
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
Россия
|
14.07.1979
|
14.06.2018
|
Сауд.Аравия
|
38 лет 335 дней
|
Ян ХАЙНЦЕ
|
Дания
|
17.08.1963
|
06.06.2002
|
Сенегал – 1:1
|
38 лет 293 дня