Хулен Лопетеги: "Политика в Испании далека от спортсменов"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над Израилем (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что соперник был очень мотивирован. По словам наставника, политика далека от понимания спортсменов.

- Не считаю, что некоторые футболисты недостаточно хороши для сборной, - приводит Football Espana слова Лопетеги. - В ином случае они бы так блестяще не справились со своей задачей. Мы знали, что будет сложно по многим причинам. Израильтяне были очень мотивированы и играли хорошо, и мы не знали, как их сломать в первом тайме. Мы искали решения во втором, и они появились. Когда вы быстро не забиваете первый гол, все становится сложным, но в итоге мы завоевали три очка. Политика в Испании? Мы - спортсмены, а политика - далека от нашего понимания. Мне больше нечего добавить.