Хулен Лопетеги: "Итальянцы попадут на чемпионат мира-2018"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что сборная Италии сможет попасть на чемпионат мира-2018. Вчера в первом стыковом матче итальянцы уступил Швеции​ со счетом 0:1.

- Думаю, что итальянцы попадут на чемпионат мира-2018, но стыковые матчи сложные, - цитирует Football Espana Лопетеги. - Я думаю, они пройдут, но...

Сегодня Испания проведет товарищеский матч с Коста-Рикой, а 14 ноября состоится встреча с Россией в Санкт-Петербурге, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.