Хосеп Гвардьола: "Буду болеть за те сборные, где у меня есть друзья"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что будет поддерживать сразу несколько сборных на предстоящем чемпионате мира.

– Да, я хотел бы, чтобы чемпионат мира выиграла Испания, – приводит AS слова 47-летнего испанца. – А также Англия и Германия. Я поддерживаю те команды, в которых у меня есть друзья.

На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. Сборная Англии в гурппе G сыграет с командами из Бельгии, Панамы и Туниса. Германия в группе F сыграет с Мексикой, Швецией и Кореей.

Расписание чемпионата мира по футболу – здесь