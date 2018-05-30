Хосеп Гвардьола: "Буду болеть за те сборные, где у меня есть друзья"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что будет поддерживать сразу несколько сборных на предстоящем чемпионате мира.
– Да, я хотел бы, чтобы чемпионат мира выиграла Испания, – приводит AS слова 47-летнего испанца. – А также Англия и Германия. Я поддерживаю те команды, в которых у меня есть друзья.
На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. Сборная Англии в гурппе G сыграет с командами из Бельгии, Панамы и Туниса. Германия в группе F сыграет с Мексикой, Швецией и Кореей.
- Манчестер Сити
- Сборная Португалии (футбол)
- Хосеп Гвардьола
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы