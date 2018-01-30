Хосе Луис Чилаверт: "Без Месси сборная Аргентины не сможет выйти из группы на чемпионате мира"

Легендарный вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт подчеркнул, что Аргентина очень зависима от форварда Лионеля Месси. Также он признался, что является фанатом 30-летнего нападающего.

- Без Месси сборная Аргентины не сможет выйти из группы на чемпионате мира-2018, - цитирует Marca Чилаверта. - В команде есть хорошие игроки: Агуэро, Игуаин, Ди Мария, Дибала, но разница в том, что они не способны выигрывать матчи. Даже если он просто стоит, соперники боятся его.

Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал чемпионата мира и выиграла его. Почему? Из-за Месси, поскольку я являюсь его фанатом, он совершенно с другой планеты, а Криштиану Роналду и Неймар - с Земли. В этом вся разница. Когда Месси уйдет из футбола, мы все будем плакать. Пройдут тысячи лет и только тогда появится новый Месси.

Напомним, на чемпионате мира сборная Аргентины сыграет в группе D с Хорватией, Исландией и Нигерией.