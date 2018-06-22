Хорватский журналист: "Избиение болельщика в Нижнем? Российские секьюрити очень быстро это прекратили драку"

Свое мнение по поводу инцидента в Нижнем Новгороде на матче Аргентина – Хорватия (0:3) "СЭ" высказал журналист выходящего в Осиеке издания Glas Slavonije Крешимир Лачкович. Во время игры в подтрибунных помещениях несколько аргентинцев избили болельщика балканской сборной.

- Наверное, аргентинцы были очень злы, к тому же, видимо, свое дело сделали пиво и водка, - сказал Лачкович.

– Когда на матче собирается 40 тысяч зрителей, то среди нормальных людей могут оказаться пять или десять ненормальных. Не знаю, что происходило до драки, но российские секьюрити очень быстро прекратили это безобразие, сработали профессионально. Молодцы! (Вячеслав КОРОТКИН)

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