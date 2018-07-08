Хорватский пресс-атташе не разрешил тренеру говорить про Виду

Пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пачак на пресс-конференции главного тренера команды Златко Далича не позволил ему ответить на вопрос о поступке Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Защитник сборной Вида и бывший игрок национальной команды Вукоевич выложили после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира видео, на котором произносят лозунг "Слава Украине". Сегодня ФИФА вынесла им предупреждение, но не стала дисквалифицировать Виду.

- Мы понимаем ваш интерес к этой теме, но хотим ограничиться официальным заявлением на сайте федерации, - сказал пресс-атташе. - Мы принимаем позицию ФИФА по этому вопросу, но хотим еще раз заверить, что в словах Виды и Вукоевича не было политики. Просто они передали привет своим друзьям на Украине, потому что провели там много лет. Они точно также с уважением относятся к России и русской культуре. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В полуфинале хорваты сыграют со сборной Англии.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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