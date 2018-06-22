Хорватские болельщики сфотографировались в дорожной яме во время ЧМ-2018

Болельщики сборной Хорватии после разгромной победы над командой Аргентины (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира наткнулись на дорожную яму в Нижнем Новгороде.



Не долго думая, хорваты залезли в яму и сделали в ней фотографию. На снимке болельщики выглядят очень счастливыми.

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира хорваты встретятся с Исландией. Эта встреча пройдет в Ростове-на-Дону. "Шашечные" уже гарантировали участие в 1/8 финала турнира.

Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское)

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