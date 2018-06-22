23:24 22 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватские болельщики сфотографировались в дорожной яме во время ЧМ-2018

Хорватские фанаты примерили на себя главную беду России. Фото NN.ru
Хорватские фанаты примерили на себя главную беду России. Фото NN.ru

Болельщики сборной Хорватии после разгромной победы над командой Аргентины (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира наткнулись на дорожную яму в Нижнем Новгороде.

Не долго думая, хорваты залезли в яму и сделали в ней фотографию. На снимке болельщики выглядят очень счастливыми. 

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира хорваты встретятся с Исландией. Эта встреча пройдет в Ростове-на-Дону. "Шашечные" уже гарантировали участие в 1/8 финала турнира.

Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское) 

ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь //
Как попасть на чемпионат мира по футболу: можно ли еще купить билеты

К комментариям
2
Материалы других СМИ