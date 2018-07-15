Хорватские болельщики освистали Питану во время церемонии награждения

Хорватские болельщики освистали главного арбитра финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года аргентинца Нестора Питану.

В финале сборная Хорватии встретилась с командой Франции, потерпев поражение со счетом 2:4. Матч состоялся в Москве на стадионе "Лужники" в воскресенье.

Во первом тайме Питана назначил пенальти в ворота сборной Хорватии за игру рукой в своей штрафной площади нападающего Ивана Перишича. Аргентинец принял решение после просмотра видеоповтора.

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