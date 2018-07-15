20:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватские болельщики освистали Питану во время церемонии награждения


Хорватские болельщики освистали главного арбитра финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года аргентинца Нестора Питану

В финале сборная Хорватии встретилась с командой Франции, потерпев поражение со счетом 2:4. Матч состоялся в Москве на стадионе "Лужники" в воскресенье.

Во первом тайме Питана назначил пенальти в ворота сборной Хорватии за игру рукой в своей штрафной площади нападающего Ивана Перишича. Аргентинец принял решение после просмотра видеоповтора.

Франция - Хорватия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

результаты опроса
31175 чел.
Кто лучший футболист чемпионата мира-2018?
Лука МОДРИЧ
40.4%
Кильян МБАППЕ
22.8%
Антуан ГРИЗМАНН
8.9%
Харри КЕЙН
1.9%
Эден АЗАР
13.6%
Кто-то другой
12.3%
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ