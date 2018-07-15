23:43 15 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватия на русском поблагодарила Россию за проведенный чемпионата мира


Сегодня, 15 июля, сборная Хорватии со счетом 2:4 уступила команде Франции в финале чемпионата мира-2018.

Уже после окончания встречи Хорватский футбольной союз в Твиттере на русском языке поблагодарил Россию за проведенный турнир. 

- Спасибо, Россия!, - говорится в сообщении "шашечных". 

 

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович также на русском языке поблагодарила россиян за теплый прием на чемпионате мира.

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //
Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!

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