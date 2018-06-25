Хорхе Сампаоли: "Если бы я слушал все, о чем говорят в интернете - ушел бы из профессии"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли принял участие в пресс-конференции перед матчем ЧМ-2018 против сборной Нигерии.

- Завтрашний матч жизненно важен для обеих команд, потому что обе имеют шансы пройти дальше и сделают для этого все возможное,.

- Последние несколько дней были очень сложными для сборной. Как вы провели это время?

- Это была тяжелая неделя, очень болезненная для нас - еще бы, после такого поражения. Теперь на кону стоит абсолютно все и у болельщиков все больше ожиданий от нас. После поражения от Хорватии я взял на себя ответственность за плохой результат, и с тех пор думал только о завтрашнем матче. Так что сейчас я фокусируюсь на встрече против Нигерии.

- Влияет ли на вас то, что происходит в интернете? Масса историй, слухов.

- Интернет меня совершенно не волнует, я не обращаю на него внимания. Да, многие люди вокруг причастны к нему, поэтому тяжело отделиться от него полностью. Само собой, проиграв матч, особенно, на чемпионате мира, ты становишься лузером. Но если бы я прислушивался к тому, что пишут в интернете, мне бы пришлось уйти из профессии. (Егор БЫЧКОВ)

Матч Нигерия – Аргентина состоится 26 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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