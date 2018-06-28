Хонда извинился за вялую игру в концовке матча с Польшей

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда извинился перед болельщиками за скучную игру в концовке матча с командой Польши (0:1). Последние минуты игры японцы просто катали мяч, не пытаясь забить: в параллельном матче Сенегал уступал Колумбии, и это устраивало Хонду и компанию.

За вялую концовку болельщики на стадионе освистали поляков и японцев.

- Мы решили задачу, и это самое важное на данный момент, - цитирует ТАСС Хонду. - Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах. Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков, и хотим извиниться за такой скучный футбол.

Несмотря на поражение, японцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф по дополнительным показателям: у сенегальцев было больше желтых карточек.

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