Хердур Магнуссон: "За рубежом все гордятся Россией. Тем, как команда сыграла на ЧМ"

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью клубной пресс-службе высказал мнение о том, что сборной России в серии пенальти против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4) в 1/4 финала домашнего чемпионата мира не хватило удачи. Сборная Исландии, в составе которой защитник выступал на турнире в России, не смогла попасть в плей-офф.

– Я горжусь вашей сборной. Русских не рассматривали в качестве фаворитов, но команда у вас была хорошая. Вы доказали, что можете обыгрывать грандов. Я бы хотел видеть Россию в финале. Может быть, на предстоящем Евро ваша сборная выступит еще лучше. И, кстати, вполне возможно, что две наших страны будут играть в одной группе.

– Россия проиграла по пенальти. Не повезло. Вы смотрели игру?

– Да. Серия пенальти – это все равно что подбрасывать монетку. Но я знаю, что за рубежом все гордятся вашей страной. Тем, как далеко она прошла. России просто не хватило удачи.

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