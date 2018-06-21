Хедира отказался принять от журналиста билет в Берлин на 23 июня

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира уверен, что его команда на чемпионате мира выступит удачно, несмотря на поражение в первом матче от Мексики (0:1). На пресс-конференцию немецкой сборной шведский журналист принес распечатанный на всю сборную Германии билет на самолет из Сочи в Берлин на 23 июня, намекнув, что после поражения от Швеции Германия лишится шансов на выход в плей-офф.

– Нет, нам это не нужно. Мы уверены в том, что победим. Обратный билет, я думаю, понадобится нам только 16 июля, – цитирует "Р-Спорт" Хедиру. – С Мексикой мы порой играли как школьники и позволяли соперникам делать все, что они хотели. Но мы все проанализировали. Нам нужно, прежде всего, подготовиться лучше ментально, разложить в голове все по полочкам. Это касается всей команды – и обороны, и полузащиты, и нападения. Именно менталитет всегда делал сборную Германии такой сильной, мы всегда были 11 воинами.

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