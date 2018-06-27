Хавьер Маскерано: "Эта победа – награда за то, что мы не опустили рук"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после победы над командой Нигерии​ (2:1) отметил, что не фолил в моменте с назначенным пенальти. Также он добавил, что аргентинцы были обязаны выходить в плей-офф мирового первенства.

– Сейчас мы совершенно без сил, – признался Маскерано, – но очень счастливы. Понимали, какая ответственность на нас лежит, и с какими сложностями придется столкнуться. Мы в плей-офф, это главное, но нам есть, над чем работать и что исправлять. Эта победа – награда за то, что мы не опустили рук. Нас все списали со счетов, а мы доказали, что можем продолжить борьбу. Сейчас важно восстановить силы и вернуть в раздевалку покой, потому что всего через четыре дня нас ждет сложнейший соперник в 1/8 финала, один из кандидатов на победу в турнире.

Не думаю, что стоило давать пенальти – я не фолил, лишь пытался поддержать рукой облокотившегося на меня игрока. Если вы заметили, он был на 30-40 см выше меня, я не собирался валить его на землю, да и не смог бы, если бы захотел. Поэтому так удивился, когда судья указал на точку – в каждом матче набирается по семь-восемь таких моментов. Если бы на этом матч закончился, то это был бы худший финал моей карьеры в сборной – не для меня, а для всех моих партнеров по команде, у которых по моей вине украли бы мечту.

Мы часто говорим между собой, поэтому то, что Месси в перерыве собрал всех вокруг себя – это привычная для нас картина. Мы понимаем, что начали чемпионат мира не лучшим образом, поражение от Хорватии стало для нас тяжелым ударом, но сегодня получили шанс все исправить – и использовали его. Мы были обязаны выходить из группы и счастливы, что сделали это. Но сейчас важно дать себе отчет, что этот успех – ничто по сравнению с главной задачей. Поэтому будем концентрироваться на игре против Франции. Точно не считаю ее фаворитом в нашей паре – за выход в 1/4 финала будет настоящая битва! (Егор БЫЧКОВ)

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