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Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком встречи Корея - Мексика


Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между Кореей и Мексикой. Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканской команды.

Эрнандес отметился голом на 66-й минуте. 

Мексика выступает в группе F. Ей предстоит сыграть со Швецией (27 июня, Екатеринбург).

Корея - Мексика

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