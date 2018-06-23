Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком встречи Корея - Мексика

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между Кореей и Мексикой. Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканской команды.
Эрнандес отметился голом на 66-й минуте.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #KORMEX is @CH14_ of #MEX pic.twitter.com/hk2RQnhckE– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 июня 2018 г.
Мексика выступает в группе F. Ей предстоит сыграть со Швецией (27 июня, Екатеринбург).
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