Хавьер Эрнандес: "Мексика не обращает внимания ни на критику, ни на похвалы"

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес подчеркнул, что команда старается не обращать на критику и хвалебные отзывы за выступление на чемпионате мира-2018. Мексиканцы в двух стартовых играх обыграли Германию (1:0) и Корею (2:1). Во втором матче Эрнандес забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи.

- Нас очень сильно критиковали, но мы попытались с этим справиться, - цитирует "Р=Спорт" Эрнандеса. – Мы, сборная Мексики, чувствуем себя очень скромно на этом турнире. Критика – это шум, мы хотим, чтобы шум не отвлекал нас. Мы не обращаем внимания ни на критику, ни на похвалы. Мы уже победили Германию и Южную Корею, и теперь впереди сборная Швеции, которая тоже является очень сложным соперником.

Я двигаюсь в правильном направлении. Здорово, когда ты забиваешь за сборную, но это только личные достижения. Я делаю это во имя нашей команды. Я просто счастлив! Мы должны взять еще три очка и стремиться дальше в плей-офф.

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