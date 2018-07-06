Харри Кейн: "Саутгейт - фантастический тренер"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Швеции заявил, что его национальной команде предстоит серьезный матч. Он также признался, что считает главного тренера своей сборной Гарета Саутгейта фантастическим специалистом, передает из Самары корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Швеция - очень сильная и компактная в обороне команда, - заявил Кейн. - Ее результаты говорят сами за себя. Не скажу, что у нее есть какие-то индивидуально сильные футболисты, но как единый коллектив шведы очень сильны. Нам предстоит серьезный матч.

- На пресс-конференции сборной Швеции Гранквиста спросили, кто лучший пенальтист – он или Харри Кейн? Гранквист сказал, что Харри Кейн. А вы как думаете?

- Он тоже забивает фантастические пенальти! Не знаю, кто из нас круче. Но надеюсь, если мне завтра выдастся исполнить 11-метровый, я его вновь исполню.

- Шведские футболисты представляют менее элитные клубы, чем вы, игроки английской сборной. А ваша личная трансферная стоимость вообще выше, чем у всей команды соперника. Что думаете по этому поводу?

- На этом чемпионате мира можно увидеть, что все эти рассуждения и сравнения превращаются в ничто. Нужно много работать и держаться вместе. Да, люди говорят, что мы сильны индивидуально, выступаем за классные клубы. Но здесь, на чемпионате мира, это ни на что не влияет. Нужно фокусироваться на каждой игре. Швеция – замечательная команда. Нет причин, чтобы мы ее вдруг недооценивали.

- Расскажите пару слов о своем тренере. Как его можно описать?

- Он хороший! Я же хочу играть завтра, поэтому должен его похвалить. А если серьезно, Гарет действительно фантастический тренер. Я его знал еще по молодежной сборной, у нас всегда были хорошие отношения. Он уже достаточно опытный, это тоже нам помогает. Он сумел объединить наши семьи, нашу команду. Можно долго говорить добрые слова в его адрес.

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