Харри Кейн: "Надеюсь, Англия не будет ждать еще 28 лет, чтобы достичь чего-то действительно стоящего"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметил, что его команда усвоит уроки из чемпионата мира-2018, чтобы не снижать планку в ближайшие пять-десять-пятнадцать лет.

– Сколько времени вам понадобится на отдых? Меньше чем через четыре недели стартует новый сезон АПЛ.

– Мне нужно обсудить это с "Тоттенхэмом". Думаю, пара недель на отдых мне понадобится. Важнее всего отдохнуть психологически. С физической точки зрения можно считать, что чемпионат мира был как предсезонная подготовка.



Таков современный мир - закончил играть за сборную, тут же нужно возвращаться к игре за клуб. Во время отдыха постараюсь не думать о футболе – знаю, это трудно, но как-то нужно справиться.

- Вы чувствуете, что ваша жизнь изменится после чемпионата мира-2018?

- Мы чувствуем вину перед фанатами, потому что выступили не очень здорово. Шли к цели, были сосредоточены на каждой игре, хотели обрадовать себя и болельщиков. Но таков футбол. Время вернуться к семьям, переварить все это.



Надеюсь, наша страна не будет ждать еще 28 лет, чтобы достичь чего-то действительно стоящего, и мы усвоим уроки этого чемпионата мира, чтобы не снижать планку в ближайшие пять-десять-пятнадцать лет.

– На чемпионате Европы два года назад Англия вылетела от Исландии. Теперь можно сказать, что это был полезный урок, который вы усвоили?

– Абсолютно так, это бесспорно. Важно, что фанаты наконец-то вернулись на нашу сторону. Разница огромная: после поражения от Исландии мы были раздавлены. А теперь, когда проиграли в полуфинале, нас поддерживала вся страна.



Именно этим нам стоит гордиться - мы восстановили теплые отношения с болельщиками и продолжим в том же духе. Лучший способ – выигрывать и дальше, причем именно в том стиле, который мы нашли. (Егор БЫЧКОВ)

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