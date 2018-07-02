Хамес Родригес не тренировался в общей группе на "Спартаке"

Один из ведущих игроков сборной Колумбии Хамес Родригес не работал в общей группе накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Англии. Часть тренировки, которая была открыта для прессы, он занимался растяжкй у кромки поля.

Ранее главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман заявил: "Есть еще день, чтобы окончательно решить, сыграет ли Хамес против Англии. Но новости у нас позитивные. Мы провели обследование и получили хорошие результаты. Никакой серьезной травмы у него нет". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)