Хадсон ушел в отставку с поста главного тренера сборной Новой Зеландии

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон ушел в отставку, информирует пресс-служба национальной команды. Специалист принял такое решение, потому что новозеландцы не сумели выйти в финальную часть чемпионата мира-2018, уступив Перу в стыковых матчах. Напомним, что американский специалист возглавлял сборную с 2014 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная Перу быть отстранена от участия в турнире, который пройдет в России. Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. Предполагалось, что в этом случае место перуанцев займет сборная Италии.

СМИ: Перу могут исключить из числа участников ЧМ-2018