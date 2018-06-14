Губерниев ждет от Головина еще хороших игр за сборную России и перехода в "Ювентус"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина и отметил, что сегодня он был героем матча открытия чемпионата мира между нашей национальной командой и Саудовской Аравией (5:0).

- Головин! Сегодня мой герой! - написал в своем Инстаграме Губерниев. - Ждем еще отличной игры за сборную и перехода в "Ювентус". Вперед!

Напомним, на групповом этапе россиянам также предстоит сыграть со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).