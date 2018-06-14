Губерниев ждет от Головина еще хороших игр за сборную России и перехода в "Ювентус"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина и отметил, что сегодня он был героем матча открытия чемпионата мира между нашей национальной командой и Саудовской Аравией (5:0).
- Головин! Сегодня мой герой! - написал в своем Инстаграме Губерниев. - Ждем еще отличной игры за сборную и перехода в "Ювентус". Вперед!
Напомним, на групповом этапе россиянам также предстоит сыграть со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Головин !!! Сегодня мой герой !!! Ждём ещё отличной игры за сборную и перехода в Ювентус !!!!! Вперёд !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #головин #лидер #гол #игра #плеймейкер #король #россия #фестивальболельщиков #чемпионатмира #мундиаль #победа #радость #цска #черчесов #усынадежды
Опрос
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Дмитрий Губерниев
- Чемпионат мира 2018
- Александр Головин