23:49 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губерниев ждет от Головина еще хороших игр за сборную России и перехода в "Ювентус"


Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию полузащитника сборной России  и ЦСКА Александра Головина и отметил, что сегодня он был героем матча открытия чемпионата мира между нашей национальной командой и Саудовской Аравией (5:0).

- Головин! Сегодня мой герой! - написал в своем Инстаграме Губерниев. - Ждем еще отличной игры за сборную и перехода в "Ювентус". Вперед!

Напомним, на групповом этапе россиянам также предстоит сыграть со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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