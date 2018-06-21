Группа Pendulum выступит в фан-зоне Нижнего Новогорода перед матчем Аргентина – Хорватия

Австралийская drum 'n' bass–группа Pendulum выступит в фан-зоне Нижнего Новогорода перед матчем чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии, сообщает пресс–служба мэрии города. Также фестиваль болельщиков посетит лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

"21 июня на площадке фестиваля болельщиков на больших экранах вновь состоится трансляция матчей в рамках очередного игрового дня чемпионата: Дания – Австралия, Франция – Перу, Аргентина – Хорватия, – говорится в сообщении мэрии. – Хедлайнер фестиваля в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского – группа Pendulum. Выступление музыкантов состоится с 17:00 до 17:40 мск. Фестиваль также посетит экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков".

Напомним, на стадионе "Нижний Новгород" уже состоялся матч Швеция – Корея (1:0). Помимо встречи между аргентинцами и хорватами арена примет игры Англия – Панама (24 июня), Швейцария – Коста-Рика (27 июня), а также матчи 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Аргентина – Хорватия: прямая онлайн-трансляция матча – 21 июня 2018 в 21.00

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