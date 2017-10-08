Грощицки скопировал празднование гола Роналду. Видео

Нападающий сборной Польши Камиль Грощицки забил второй гол своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Черногории. Взятие ворот игрок "Халла" отметил так же, как это делает форвард "Реала" Криштиану Роналду.
Отметим, Польша после первого тайма ведет в счете 2:0. Победа выведет команду на чемпионат мира-2018.
GOOOOOOOOOOL! 🏆✊– Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 8 октября 2017 г.
15' Kamil Grosicki pakuje piłkę do siatki i mamy już dwubramkowe prowadzenie! 😍🇵🇱#POLMNE 2:0 pic.twitter.com/FJuZYMt8H6
- Реал (Футбол)
- Халл Сити
- Криштиану Роналду
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Черногории (Футбол)
- Камиль Грощицки