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19:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Грощицки скопировал празднование гола Роналду. Видео


Нападающий сборной Польши Камиль Грощицки забил второй гол своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Черногории. Взятие ворот игрок "Халла" отметил так же, как это делает форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Отметим, Польша после первого тайма ведет в счете 2:0. Победа выведет команду на чемпионат мира-2018.

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