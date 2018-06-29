Гризманн дал интервью известным французским спортсменам. Фуркад спросил об Олимпиаде

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после завершения группового турнира ЧМ-2018 дал необычное интервью, организованное Le Figaro. Форвард беседовал не с журналистами, а с известными французскими спортсменами. Вопросы Гризманну задавали биатлонист Мартен Фуркад, дзюдоист Тедди Ринер, волейболист Ирвин Нгапет, боксер Тони Йока и другие.

Фуркад, в частности, спросил у Гризманна, будет ли он играть за сборную Франции на домашней Олимпиаде 2024 года.

– Конечно! Я хотел бы сыграть там, это же настоящая мечта! – ответил Гризманн. – Евро-2016 во Франции – это был настоящий кайф. Хотел бы его пережить еще раз на Олимпиаде в 2024 году. Это очень интересно.