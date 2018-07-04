Григорий Иванов: "Было бы хорошо, чтобы временные трибуны "Екатеринбург Арены" остались"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает логичным оставить временные трибуны стадиона "Екатеринбург Арена" после чемпионата мира-2018. Вместимость арены на время турнира составляет 33 061 зритель, после турнира временные трибуны будут демонтированы.

- Екатеринбург – город с населением больше миллиона человек, а стадион вмещает 35 тысяч зрителей, - цитирует "Р-Спорт" Иванова. - Было бы хорошо, чтобы трибуны остались, но решаем не мы.

ФИФА должна передать стадион в управление Свердловской области. Есть большая вероятность, что в дальнейшем арена перейдет в управление футбольного клуба "Урал", я на это надеюсь. Газон после чемпионата мира в хорошем состоянии, но некоторые вещи на стадионе нужно поменять, ФИФА будет забирать свое оборудование.

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