Гражданам Таджикистана рекомендуют не ехать в Россию во время ЧМ-2018

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана рекомендует гражднам страны воздержаться от поездок в ряд российских городов на время чемпионата мира-2018, сообщает Regnum со ссылкой на "Авесту". В ведомстве пояснили, что в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в связи с проведением турнира иностранные граждане будут обязаны вставать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия. Это коснется прибывающих в этот период иностранцев в города, принимающих ЧМ-2018. В остальное время, согласно межправительственным договоренностям, у граждан Таджикистана есть 15 суток, в течение которых они имеют право оформить регистрацию в России.

"Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира по футболу будут усилены и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей", - пояснили в ведомстве.

Напомним, аналогичные рекомендации таджикистанцам были даны и на время проведения в России матчей Кубка конфедераций-2017.