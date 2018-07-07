Граффити в честь Акинфеева появилось в Кемерове

Граффити, посвященное вратарю сборной России Игорю Акинфееву, появилось на одном из корпусов Кемеровского государственного университета (КемГУ). На рисунке изображено, как голкипер отбивает ногой решающий пенальти в матче Россия - Испания (1:1, по пен. 4:3). Черты лица Акинфеева прорисованы условно, но эпизод легко угадывается по форме и позе.

- После этого грандиозного матча с Испанией мы и решили сделать граффити в честь Акинфеева. Он показал мощную игру, и нам захотелось запечатлеть этот исторический момент, - цитирует "Р-Спорт" пресс-секретаря вуза Веронику Дзвоник. - Рисунок по инициативе руководства КемГУ выполнила выпускница экономического факультета этого года Юлия Черных. Многие студенты ей в этом помогали, краски купили, стремянку нашли.

В четвертьфинале ЧМ Россия встретится с Хорватией.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)