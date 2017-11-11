Гондурас и Австралия не забили голов в стыковом матче ЧМ-2018

Сборная Гондураса на своем поле сыграла вничью с Австралией в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Соперники не смогли распечатать ворота – 0:0. Ответный поединок состоится в Сиднее 15 ноября.

Напомним, на данный момент известны 24 участника финального турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Коста-Рика и Сенегал​.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Стыковые матчи

1-й матч

Гондурас – Австралия – 0:0

Гондурас: Эскобер, Исагирре, Паласиос, Бекелес, Фигероа, Мехиа, Лопес (Мартинес, 66), Кларос, Киото, Лосано (Костли, 73), Ланса (Чиринос, 60).

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Райт, Бехич, Рисдон (Дегенек, 84), Джерман, Единак, Луонго, Муй, Ирвайн (Рогич, 74), Юрич (Рукавица, 89).

Предупреждения: Бекелес, 19. Паласиос, 37. Рисдон, 39. Джерман, 47. Сэйнсбери, 48. Кларос, 64. Луонго, 87. Мартинес, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

11 ноября. Сан-Педро-Сула. Стадион Estadio Olimpico Metropolitano.