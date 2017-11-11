Гондурас и Австралия не забили голов в стыковом матче ЧМ-2018

Сборная Гондураса на своем поле сыграла вничью с Австралией в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Соперники не смогли распечатать ворота – 0:0. Ответный поединок состоится в Сиднее 15 ноября.
Напомним, на данный момент известны 24 участника финального турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Коста-Рика и Сенегал.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Стыковые матчи
1-й матч
Гондурас – Австралия – 0:0
Гондурас: Эскобер, Исагирре, Паласиос, Бекелес, Фигероа, Мехиа, Лопес (Мартинес, 66), Кларос, Киото, Лосано (Костли, 73), Ланса (Чиринос, 60).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Райт, Бехич, Рисдон (Дегенек, 84), Джерман, Единак, Луонго, Муй, Ирвайн (Рогич, 74), Юрич (Рукавица, 89).
Предупреждения: Бекелес, 19. Паласиос, 37. Рисдон, 39. Джерман, 47. Сэйнсбери, 48. Кларос, 64. Луонго, 87. Мартинес, 90+3.
Судья: Орсато (Италия).
11 ноября. Сан-Педро-Сула. Стадион Estadio Olimpico Metropolitano.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Гондураса (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
Thomas_Boy_
Не сдюжили. Но лучше 0:0, чем 1:1.
02:57