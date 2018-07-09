Головину на заметку. Де Брейне рассказал, в чем секрет бельгийского суперпоколения

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне в преддверии 1/2 финала чемпионата мира против Франции ответил на вопрос, за счет чего его поколение достигло таких результатов.

– В чем секрет? В том, что мы поехали играть за рубеж. До этого тоже были таланты, но они играли дома. Затем попробовали Компани и Феллаини, и остальные поняли, что это не так страшно, что надо ехать в другие страны и пробовать свои силы. Это очень нам помогло. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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