Главный тренер Японии Нисино убит поражением от Бельгии

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат игры 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии (2:3).

- Мы были настроены выбить Бельгию с чемпионата мира и выложились более чем на 100 процентов. Мы вели в счете и собирались выиграть, но я не ожидал такого поворота событий - что они и отыграются, и выйдут вперед, - сказал Нисино.



Но это чемпионат мира. Я убит таким результатом. Мы начали очень неплохо, но в самом конце пропустили гол. Мы этого не ожидали.

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