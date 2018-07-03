Главный тренер Японии Нисино убит поражением от Бельгии

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат игры 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии (2:3).
- Мы были настроены выбить Бельгию с чемпионата мира и выложились более чем на 100 процентов. Мы вели в счете и собирались выиграть, но я не ожидал такого поворота событий - что они и отыграются, и выйдут вперед, - сказал Нисино.
Но это чемпионат мира. Я убит таким результатом. Мы начали очень неплохо, но в самом конце пропустили гол. Мы этого не ожидали.
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