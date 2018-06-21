Главный тренер Сербии: "У меня с собой команда мечты, у нас нет проблем с опытом"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич заявил, что привез на чемпионат мира в Россию команду мечты, которая может рассчитывать на успех в турнире.

Напомним, 22 июня в Калининграде сербы сыграют с командой Швейцарии. Ранее подопечные Крстаича обыграли Коста-Рику (1:0).

- Вы считаете, что у наших игроков нет опыта. Вот, например, рядом со мной сидит игрок (Неманья Матич. – Прим. "СЭ") из "Манчестер Юнайтед"… У меня с собой команда мечты, у нас нет проблем с нехваткой опыта, - приводит "Р-Спорт" слова Крстаича. - Что касается меня, то меня не интересует прошлое и прошлые достижения, мы смотрим только в будущее. В последние годы у нас всегда были хорошие молодые игроки. Все, через что мы прошли, является гарантом наших будущих успехов.

Также на групповом этапе Сербия сыграет с Бразилией, матч состоится 27 июня в Москве, на стадионе "Спартак".

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