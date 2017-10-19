Главный тренер сборной Северной Ирландии признался в вождении в нетрезвом виде

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил в суде сознался в том, что водил автомобиль в нетрезвом состоянии, информириует Sky Sports. Наставник лишен водительских прав на 16 месяцев.

Инцидент произошел еще 10 сентября - полицейские обнаружили у тренера трехкратное превышение нормы содержания алкоголя в крови. 48-летний специалист также оштрафован на 1 300 фунтов.

Напомним, что сборная Северной Ирландии поборется с командой Швеции в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2018 года. Игры пройдут 9 и 12 ноября.