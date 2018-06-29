Главный тренер сборной Португалии выиграл кофе благодаря Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что выиграл бесплатный кофе благодаря вопросу о том, зависит ли игра команды от капитана Криштиану Роналду.

- Поставил кофе на то, зададут ли мне вопрос о том, насколько команда зависит от Роналду. Спасибо большое, я свой кофе заработал, - приводит "Р-Спорт" слова Сантуша. - Конечно, игру команды часто определяет игра лидера. Думаю, этот же вопрос относительно лидеров можно задать и моему коллеге, тренеру сборной Уругвая.

Португальцы и уругвайцы сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 30 июня в Сочи.

Уругвай - Португалия: текстовая трансляция 30 июня в 21.00 по московскому времени. Сочи