Главный тренер сборной Англии в восторге от атмосферы на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Панамой (6:1) сделал несколько комплиментов России.

- Уровень организации очень высокий, атмосфера супер. Турнир пока проходит великолепно! Отличные дороги, транспортное сопровождение – никаких вопросов. Для нас даже в 5 утра перекрывали дорогу, когда мы ехали в Репино. Стадионы фантастические. И арена в Нижнем тоже очень понравилась. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты