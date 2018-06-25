Главный тренер Перу поблагодарил организаторов чемпионата мира в России за помощь в связи с травмой Фарфана

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поблагодарил организаторов чемпионата мира-2018 за оперативную и качественную помощь в случае с травмой форварда Джефферсона Фарфана.

В субботу 23 июня Фарфан столкнулся с партнером на тренировке и потерял сознание. Его оперативно доставили в больнице, где диагностировали сотрясение мозга. Здоровью футболиста ничто не угрожает.

- С Фарфаном, в общем-то, все в порядке, но завтра (в матче против Австралии. – Прим. "СЭ"), к сожалению, сыграть он не сможет, - цитирует ТАСС Гареку. - Самое главное - он восстанавливается, сразу же после столкновения игрок получил всю необходимую помощь.

Напомним, перуанцы дважды уступили на групповом этапе турнира и лишились шансов на выход в плей-офф.

Матч против австралийцев пройдет 26 июня в Сочи.

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