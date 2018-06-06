Главный тренер ХК "Спартак" пожелал Черчесову терпения

Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев в преддверии чемпионата мира-2018 пожелал терпения наставнику сборной России по футболу Станиславу Черчесову.



- Первый матч с Саудовской Аравией будет очень важным. Если ребята сыграют на своем уровне, то победят, цитирует "Р-Спорт" Епанчинцева. - Хочется, чтобы команда добилась положительного результата на чемпионате мира, верю, что она выйдет из группы. Прекрасно понимаю Станислава Черчесова, судя по интервью, он держится, гнет свою линию, пожелаю ему терпения, все будет нормально.

Матч с Австрией посмотрел целиком, с Турцией – только второй тайм. Двоякое мнение, понятно, что команда находится под нагрузкой, будем надеяться, что на чемпионате мира она сыграет на достойном уровне. Надо верить в своих футболистов. Проблемы у сборной очевидные – это защита, уверен, игроки найдут взаимопонимание.



Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России - здесь