Главные тренеры команд-участниц ЧМ-2018 записали видеообращение к болельщикам

Главные тренеры сборных-участниц чемпионата мира по футболу записали видеообращение к болельщикам, которые собираются приехать в Россию. В нем они рассказали, что нужно сделать для поездки в Россию и посещения матчей. Кроме того, тренеры отметили, что на матчи турнира необходимо приезжать заранее, что можно воспользоваться общественным транспортом, и как следует вести себя на трибунах.

В ролике задействованы наставник сборной России Станислав Черчесов, а также Хорхе Бурручага (сборная Аргентины), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Тите (сборная Бразилии), Дидье Дешам (сборная Франции), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и другие.

They're used to giving team talks 🗣️



Now the likes of Tite, Didier Deschamps & Gareth Southgate have one for YOU, the fans heading to this year's #WorldCup in Russia 🏆🇷🇺 pic.twitter.com/kniSt9l5Dk – FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 июня 2018 г.

Все о чемпионате мира по футболу-2018