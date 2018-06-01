11:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главные тренеры команд-участниц ЧМ-2018 записали видеообращение к болельщикам


Главные тренеры сборных-участниц чемпионата мира по футболу записали видеообращение к болельщикам, которые собираются приехать в Россию. В нем они рассказали, что нужно сделать для поездки в Россию и посещения матчей. Кроме того, тренеры отметили, что на матчи турнира необходимо приезжать заранее, что можно воспользоваться общественным транспортом, и как следует вести себя на трибунах. 

В ролике задействованы наставник сборной России Станислав Черчесов, а также Хорхе Бурручага (сборная Аргентины), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Тите (сборная Бразилии), Дидье Дешам (сборная Франции), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и другие.

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