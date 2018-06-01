Главные тренеры команд-участниц ЧМ-2018 записали видеообращение к болельщикам

Главные тренеры сборных-участниц чемпионата мира по футболу записали видеообращение к болельщикам, которые собираются приехать в Россию. В нем они рассказали, что нужно сделать для поездки в Россию и посещения матчей. Кроме того, тренеры отметили, что на матчи турнира необходимо приезжать заранее, что можно воспользоваться общественным транспортом, и как следует вести себя на трибунах.
В ролике задействованы наставник сборной России Станислав Черчесов, а также Хорхе Бурручага (сборная Аргентины), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Тите (сборная Бразилии), Дидье Дешам (сборная Франции), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и другие.
They're used to giving team talks 🗣️– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 июня 2018 г.
Now the likes of Tite, Didier Deschamps & Gareth Southgate have one for YOU, the fans heading to this year's #WorldCup in Russia 🏆🇷🇺 pic.twitter.com/kniSt9l5Dk
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Дидье Дешам
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Фернанду Сантуш (тренер)
- Гарет Саутгейт
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)