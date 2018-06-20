15:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главному болельщику сборной Франции россиянка купила петуха за 750 рублей


Главному болельщику сборной Франции Клеману д'Антибе россиянка купила петуха на птичьем рынке за 750 рублей. Преданный фанат несколько десятилетий ездит за командой на все крупнейшие турниры. Он прибыл в Екатеринбург на матч чемпионата мира против Перу, который состоится 21 июня.

С Д'Антибе раньше путешествовал петух Бальтазар. В этот раз он встречал сборную у отеля с другим петухом в руках. По его словам, петух получил кличку Балтараша (Baltarussia).

​- Я не ярая футбольная болельщица, у меня просто была возможность познакомиться с ним (Клеманом) и его семьей во Франции, когда я там была. Очень захотелось сделать ему приятное, купила ему петуха. Где? На птичьем рынке за 750 рублей, - цитирует "РИА Новости" сопровождающую 70-летнего француза россиянку Екатерину.

Клеман д'Антибе ранее заявил, что этот чемпионат мира станет последним, который он посетит в поддержку французской команды. Матч сборной Франции против перуанцев станет для д'Антибе 253-м, на котором он побывает.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180620/1138279371.html

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