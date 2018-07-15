Глава МОК: "Мир очарован радушием россиян во время чемпионата мира"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что чемпионат мира-2018 изменил многие оценки в отношении России.
- Россия действительно продемонстрировала в очередной раз, благодаря выдающимся организаторским способностям, что в состоянии создавать такие крупные мероприятия, - сказал Бах.
Он добавил, что Россия действительно является добродушным и гостеприимным хозяином.
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