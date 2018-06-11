Глава КОНКАКАФ: "Уверен, все члены конфедерации проголосуют за объединенную заявку на выборах хозяина ЧМ-2026"

Глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни считает, что все члены возглавляемой им организации поддержат совместную заявку США, Канады и Мексики на выборах места проведения чемпионата мира 2026 года. Вместе с тем, он не стал оценивать шансы трех стран на совместное получение права провести матчи мирового первенства.

Совет ФИФА утвердил две заявки на проведение ЧМ-2026

– Здесь было проявлено единогласие со стороны КОНКАКАФ, уверен, что все члены конфедерации проголосуют за объединенную заявку, – цитирует ТАСС Монтальяни. – Я бы не хотел говорить о том, уверен ли я в положительном результате. Итоги голосования будут послезавтра, до этого момента мы ничего не принимаем как данное.

В КОНКАКАФ входит 41 национальная ассоциация. Из них 35 являются членами ФИФА, они имеют право голоса на выборах, которые пройдут на конгрессе ФИФА в Москве 13 июня. Помимо объединенной заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 претендует Марокко.