Гинтарас Стауче: "У нас были наработки по пенальти, но Акинфеев сам решал, куда прыгать"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче - об игре Игоря Акинфеева в серии пенальти в матчах с командами Испании и Хорватии на ЧМ-2018.

– Акинфеев отразил удары Коке, Аспаса и Ковачича. По вашим запискам?

– Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения.

– Соперники били туда, куда вы и ждали?

– Почти все. Но иногда к мячу подходили игроки, которые никогда до этого пенальти не били. И это становилось действительно лотереей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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