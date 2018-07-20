Гинтарас Стауче: "У нас были наработки по пенальти, но Акинфеев сам решал, куда прыгать"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче - об игре Игоря Акинфеева в серии пенальти в матчах с командами Испании и Хорватии на ЧМ-2018.
– Акинфеев отразил удары Коке, Аспаса и Ковачича. По вашим запискам?
– Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения.
– Соперники били туда, куда вы и ждали?
– Почти все. Но иногда к мячу подходили игроки, которые никогда до этого пенальти не били. И это становилось действительно лотереей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kak-rossiya-gotovilas-k-penalti-s-ispaniey-i-horvatiey-1436818/
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