Германия разгромила Норвегию, Чехия не вышла на ЧМ-2018

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия завершился крупной победой хозяев поля – 6:0. Дублем в составе победителей отметился нападающий Тимо Вернер, по голу забили полузащитники Месут Езил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка и форвард Марио Гомес.

В параллельной встрече группы C Чехия уступила в гостях Северной Ирландии (0:2). В связи с этим результатом подопечные Карела Яролима не сыграют на чемпионате мира-2018 в России.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Германия - Норвегия - 6:0 (4:0)

Голы: Езил, 10 (1:0). Дракслер, 17 (2:0). Вернер, 21 (3:0). Вернер, 40 (4:0). Горецка, 50 (5:0). Гомес, 79 (6:0).

Германия: тер Штеген, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Мюллер (Горецка, 46), Руди (Хедира, 60), Кроос, Езил, Дракслер, Вернер (Гомес, 66).

Норвегия: Ярстейн, Элабделлауи, Шельвик, Нордтвейт, Алеесами, М.Элиунусси (Свенссон, 58), Берге (Вальсвик, 46), Сельнес (Линнес, 75), Меллер Дели, Кинг, Бергет.

Предупреждения: Сельнес, 14. Линнес, 83.

Судья: Мажейка (Литва).

4 сентября. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.

Северная Ирландия - Чехия - 2:0 (2:0)

Голы: Дж.Эванс, 28 (1:0). Брант, 41 (2:0).

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Дж.Эванс, Маклафлин, Дэйвис, Брант, Магеннис (Фергюсон, 84), Норвуд, К.Эванс, Даллас (Лафферти, 74), Вашингтон (Ходсон, 58).

Чехия: Вацлик, Сухи, Гебреселассие, Калас, Новак (Дочкал, 66), Боржил, Крейчи (Хушбауэр, 55), Дарида, Янкто (Климент, 55), Соучек, Крменчик.

Предупреждения: Калас, 58. Хушбауэр, 75. Дж.Эванс, 78.

Судья: Орсато (Италия).

4 сентября. Белфаст. Стадион Windsor Park.