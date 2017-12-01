Президент "Локомотива" Илья Геркус сделал прогноз на жеребьевку чемпионата мира-2018​. Глава московского клуба рассчитывает, что в соперники сборной России достанутся Мексика, Япония и Исландия.

"Сегодня жеребьевка ЧМ-2018. Сделаю и свой прогноз по соперникам сборной России! Мексика - их флаг мне что-то напоминает, ну и играют они в задорный футбол. Исландия - любимая сборная наших болельщиков. Если исландцев будет мало, часть наших всегда их поддержит. Япония - мне нравится эта страна, и за нами есть должок за 2002", - написал Геркус на своей странице в Инстаграме.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!