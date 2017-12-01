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Геркус сделал прогноз на жеребьевку чемпионата мира-2018

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Президент "Локомотива" Илья Геркус сделал прогноз на жеребьевку чемпионата мира-2018​. Глава московского клуба рассчитывает, что в соперники сборной России достанутся Мексика, Япония и Исландия.

"Сегодня жеребьевка ЧМ-2018. Сделаю и свой прогноз по соперникам сборной России! Мексика - их флаг мне что-то напоминает, ну и играют они в задорный футбол. Исландия - любимая сборная наших болельщиков. Если исландцев будет мало, часть наших всегда их поддержит. Япония - мне нравится эта страна, и за нами есть должок за 2002", - написал Геркус на своей странице в Инстаграме. 

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!

 

Сегодня жеребьевка ЧМ-2018. Сделаю и свой прогноз по соперникам сборной России! 🇲🇽Мексика - их флаг мне что-то напоминает, ну и играют они в задорный футбол. 🇮🇸Исландия - любимая сборная наших болельщиков. Если исландцев будет мало, часть наших всегда их поддержит. 🇯🇵Япония - мне нравится эта страна, и за нами есть должок за 2002) А каких соперников хотели бы вы для нашей сборной? Пишите в комментарии!

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) Дек 1 2017 в 12:28 PST

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kpoxa

Прогноз на жеребьевка? Такой глупости ещё не встречал.

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