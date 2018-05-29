Гэри Кэйхилл: "Хочу заставить народ гордиться сборной Англии"

Защитник сборной Англии Гэри Кэйхилл надеется, что англичане своей игрой на чемпионате мира-2018​ заставят болельщиков гордиться. Английская команда сыграет в группе с Тунисом, Панамой и Бельгией.

– Собираюсь отправиться в Россию на чемпионат мира-2018 в позитивном настроении и без нервов, – цитирует BBC Кэйхилла. – Я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы добиться успеха и попытаться заставить народ гордиться сборной Англии.

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты