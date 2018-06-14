Георгий Джикия: "Быстрый гол помог сборной России расслабиться"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал результат первого тайма стартового матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Команда Станислава Черчесова после первых 45 минут выигрывает со счетом 2:0.

- Прекрасная атмосфера, хочется поблагодарить организаторов, которые подарили эту сказку, больше слов нет, - сказал Джикия в эфире "Первого канала".



Было колоссальное волнение у нашей команды, но быстрый гол помог расслабиться, это реально помогает. Ребята отлично контролируют матч.

Очень жалко Алана, надеюсь травма у него несерьезная. Черышев вышел и забил гол, подтвердив что все ребята готовы и заряжены.



Важно первые минуты второго тайма сосредоточенно провести. Потом вернуться в игру и постараться забить еще. Будем ждать гол Cмолова во втором тайме.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия