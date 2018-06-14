Георгий Джикия: "Быстрый гол помог сборной России расслабиться"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал результат первого тайма стартового матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Команда Станислава Черчесова после первых 45 минут выигрывает со счетом 2:0.
- Прекрасная атмосфера, хочется поблагодарить организаторов, которые подарили эту сказку, больше слов нет, - сказал Джикия в эфире "Первого канала".
Было колоссальное волнение у нашей команды, но быстрый гол помог расслабиться, это реально помогает. Ребята отлично контролируют матч.
Очень жалко Алана, надеюсь травма у него несерьезная. Черышев вышел и забил гол, подтвердив что все ребята готовы и заряжены.
Важно первые минуты второго тайма сосредоточенно провести. Потом вернуться в игру и постараться забить еще. Будем ждать гол Cмолова во втором тайме.
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Георгий Джикия